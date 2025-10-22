Coup de théâtre, Djokovic annonce son retour à Paris !

Le Masters 1000 de Paris aura lieu du 25 octobre au 2 novembre à La Défense Arena. Malheureusement pour les fans de tennis, Novak Djokovic sera absent cette année. En effet, l'ogre serbe a annoncé son forfait ce mardi soir. Toutefois, Novak Djokovic compte participer à la prochaine édition, et ce, même s'il aura soufflé ses 39 bougies.
Le Masters 1000 de Paris a déménagé. Organisée initialement au palais omnisports de Bercy, la compétition a désormais lieu à la Défense Arena. Pour cette première édition à Nanterre, programmé du 25 octobre au 2 novembre, Novak Djokovic ne seras de la partie.
Masters 1000 de Paris : Novak Djokovic déclare forfait
Sur son compte X, Novak Djokovic a annoncé un coup de tonnerre concernant le Masters 1000 de Paris. En effet, l'ogre serbe a fait savoir qu'il déclarait forfait pour la compétition organisée dans la capitale française. Toutefois, Novak Djokovic compte bien être présent pour la prochaine édition, et ce, même s'il aura 39 ans.
«J’espère vous revoir l’année prochaine»
« Cher Paris, malheureusement, je ne participerai pas au Rolex Paris Masters cette année. Je garde de merveilleux souvenirs et j’ai connu de grands succès au fil des ans, notamment en remportant le titre à sept reprises. J’espère vous revoir l’année prochaine. Merci », a posté Novak Djokovic, actuel numéro 5 mondial au classement ATP.