Coup de théâtre, Djokovic annonce son retour à Paris !

Amadou Diawara

Le Masters 1000 de Paris aura lieu du 25 octobre au 2 novembre à La Défense Arena. Malheureusement pour les fans de tennis, Novak Djokovic sera absent cette année. En effet, l'ogre serbe a annoncé son forfait ce mardi soir. Toutefois, Novak Djokovic compte participer à la prochaine édition, et ce, même s'il aura soufflé ses 39 bougies.

Le Masters 1000 de Paris a déménagé. Organisée initialement au palais omnisports de Bercy, la compétition a désormais lieu à la Défense Arena. Pour cette première édition à Nanterre, programmé du 25 octobre au 2 novembre, Novak Djokovic ne seras de la partie.

Masters 1000 de Paris : Novak Djokovic déclare forfait Sur son compte X, Novak Djokovic a annoncé un coup de tonnerre concernant le Masters 1000 de Paris. En effet, l'ogre serbe a fait savoir qu'il déclarait forfait pour la compétition organisée dans la capitale française. Toutefois, Novak Djokovic compte bien être présent pour la prochaine édition, et ce, même s'il aura 39 ans.