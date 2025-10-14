Djokovic a fait une erreur fatale, c'est surréaliste !

Peu épargné par les pépins physiques ces derniers temps, Novak Djokovic est actuellement classé cinquième à l'ATP. Interrogé sur les rechutes à répétition de l'ogre serbe de 38 ans, Stephen Smith - expert en prévention des blessures - a pointé du doigt son temps de repos trop important.
S'il a soufflé ses 38 bougies le 22 mai dernier, Novak Djokovic reste compétitif sur le circuit ATP. Toutefois, l'ogre serbe est à la peine ces derniers temps, et ce, parce qu'il enchaine les blessures.
Novak Djokovic enchaine les blessures
Lors d'un entretien accordé à Tennis 365, Stephen Smith a tenté d'expliquer le problème de blessures à répétition de Novak Djokovic. Selon le PDG de Kitman Labs, l'ancien numéro un mondial - classé cinquième à l'ATP actuellement - fait l'erreur de trop se reposer.
«Trop de repos et trop de récupération peuvent avoir un impact négatif»
« Pourquoi Novak Djokovic se blesse souvent ces derniers temps ? Je pense que parfois trop de repos et trop de récupération peuvent aussi avoir un impact négatif. Nous essayons toujours de trouver cet équilibre parfait entre la bonne dose de stimulation pour garder les gens en bonne santé sans les surcharger et les briser, ou sans les sous‐charger et les rendre vulnérables aux blessures également », a estimé Stephen Smith, expert en prévention des blessures.