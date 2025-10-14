Djokovic a fait une erreur fatale, c'est surréaliste !

Amadou Diawara

Peu épargné par les pépins physiques ces derniers temps, Novak Djokovic est actuellement classé cinquième à l'ATP. Interrogé sur les rechutes à répétition de l'ogre serbe de 38 ans, Stephen Smith - expert en prévention des blessures - a pointé du doigt son temps de repos trop important.

S'il a soufflé ses 38 bougies le 22 mai dernier, Novak Djokovic reste compétitif sur le circuit ATP. Toutefois, l'ogre serbe est à la peine ces derniers temps, et ce, parce qu'il enchaine les blessures.

Novak Djokovic enchaine les blessures Lors d'un entretien accordé à Tennis 365, Stephen Smith a tenté d'expliquer le problème de blessures à répétition de Novak Djokovic. Selon le PDG de Kitman Labs, l'ancien numéro un mondial - classé cinquième à l'ATP actuellement - fait l'erreur de trop se reposer.