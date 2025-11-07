Rafael Nadal terrorisé, c'est insolite !

Sur les courts, Rafael Nadal ne craignait personne. D'autant plus à la Porte d'Auteuil, où il a remporté Roland-Garros à 14 reprises. Interrogé par la presse italienne au mois de mai, Rafael Nadal a avoué qu'il avait une phobie lorsqu'il ne jouait pas au tennis. En effet, le jeune retraité (39 ans) a peur du noir.
Le 19 novembre 2024, Rafael Nadal a disputé le tout dernier match de sa carrière. Après sa défaite contre Botic van de Zandschulp en quart de finale de la Coupe Davis, le Majorquin a raccroché.
Rafael Nadal a peur du noir
Rafael Nadal a marqué de son empreinte la planète tennis, terrorisant ses adversaires pendant de nombreuses années, notamment à Roland-Garros. Le vétéran de 39 ans ayant soulevé le saladier d'argent à la porte d'Auteuil à 14 reprises.
«Je m’endors sans éteindre la télévision»
Lors d'un entretien accordé à l'émission Che Tempo Che Fa, Rafael Nadal a accepté de révéler quelle était sa plus grande phobie en dehors des courts. En effet, l'ancien numéro un mondial à l'ATP a avoué qu'il avait peur du noir. « Quand j’étais enfant, je laissais toujours la lumière allumée, maintenant je ne le fais plus…Je m’endors sans éteindre la télévision », a confié Rafael Nadal (39 ans) en mai dernier.