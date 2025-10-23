Nadal - Federer : Clash à l'étranger, la «décision qui fait mal» !

Amadou Diawara

Ayant décidé de ne pas participer aux phases finales de la Coupe Davis, Jannik Sinner s'est fait clasher en Italie. Interrogé sur le choix du numéro 2 mondial, Filippo Volandri a volé à son secours. En effet, le capitaine italien a utilisé Rafael Nadal et Roger Federer pour défendre Jannik Sinner.

Les phases finales de la Coupe Davis auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne. Toutefois, Jannik Sinner a décidé de faire l'impasse sur cette compétition. Ce qui suscité de vives réactions en Italie.

«Un affront à l’Italie, au peuple italien et à des millions de passionnés de tennis» Alors que Jannik Sinner va manquer les phases finales de la Coupe Davis, la Codacons, notamment, s'en est prise à lui via un communiqué. « La décision de Sinner de refuser de participer à la Coupe Davis est un affront à l’Italie, au peuple italien et à des millions de passionnés de tennis. On ne peut pas représenter l’Italie sur la scène internationale en récoltant des distinctions officielles et en prenant ensuite des décisions sportives diamétralement opposées. C’est pourquoi nous demandons le retrait de tous les honneurs et distinctions institutionnelles qui lui ont été accordés, de sa nomination comme ambassadeur de la diplomatie sportive par la Farnesina, au collier d’or du mérite sportif du CONI, en passant par la citoyenneté d’honneur de la ville de Turin. Si Sinner consacrait moins de temps à l’enregistrement de publicités, quel que soit son produit, il pourrait peut‐être mieux représenter son pays, dans le sport comme en dehors », a pesté l’association italienne de défense des consommateurs. Mais heureusement pour Jannik Sinner, il peut compter sur l'immense soutien de son capitaine.