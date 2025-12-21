Kylian Mbappé : «Rien à foutre», il s’emporte en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Avec 59 buts inscrits en 2025 avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a égalé le record de Cristiano Ronaldo. Mais malgré ses exploits, tout le monde n'est pas convaincu par son apport au Real Madrid. En effet le club espagnol n'affiche pas un bilan très positif malgré les statistiques et Marc Madiot regrette beaucoup ce manque de collectif.

Grande star de l'effectif du Real Madrid, Kylian Mbappé enchaîne les buts. Mais cela ne permet pas forcément aux Merengue de respirer. En effet, l'avenir de Xabi Alonso est déjà en discussion et on attend de lui qu'il redresse la barre. Pour Marc Madiot, les performances individuelles de Kylian Mbappé ne servent à rien si ce n'est pas au service du collectif.

« Il fait fausse route Mbappé » Malgré sa réussite, Kylian Mbappé n'échappe pas aux critiques concernant son manque d'efficacité en termes de collectif. « Non, on n’est pas trop dur avec Mbappé. Vous n’en avez pas marre de parler de statistiques, de buts, de machin ? Il fait fausse route Mbappé. Il pourrait être autre chose, il a tout pour lui. Qu’est-ce qu’il s’enferme dans des histoires de penaltys, de buts, de records ? On en a rien à cirer » réagit Marc Madiot dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.