PSG : Dembélé écoeure Mbappé, c’est officiel !

Alexis Brunet

Avant de partir au Real Madrid, Kylian Mbappé a évolué au PSG avec Luis Enrique et Ousmane Dembélé. Le Madrilène était un joueur très important pour le technicien espagnol, mais le dernier Ballon d’or a réussi à le faire oublier. En effet, l’ancien Rennais est devenu samedi soir face à Fontenay le meilleur buteur du club de la capitale en compétition officielle sous le mandat de Luis Enrique.

La saison dernière, Ousmane Dembélé a impressionné toute l’Europe. L’attaquant a cumulé les buts, les passes décisives et les replis défensifs, ce qui a permis au PSG de remporter de nombreux trophées, mais également au Français de s’emparer du Ballon d’or.

Dembélé a plus de mal cette saison Une saison de tous les records donc pour Ousmane Dembélé qui a beaucoup plus de mal cette année. Le champion du monde 2018 se montre beaucoup moins inspiré et décisif, notamment à cause de blessures qui l’ont tenu éloigné des terrains pendant plusieurs matchs. Il n’a pour le moment inscrit que quatre buts.