PSG : Dembélé écoeure Mbappé, c’est officiel !

Avant de partir au Real Madrid, Kylian Mbappé a évolué au PSG avec Luis Enrique et Ousmane Dembélé. Le Madrilène était un joueur très important pour le technicien espagnol, mais le dernier Ballon d’or a réussi à le faire oublier. En effet, l’ancien Rennais est devenu samedi soir face à Fontenay le meilleur buteur du club de la capitale en compétition officielle sous le mandat de Luis Enrique.
La saison dernière, Ousmane Dembélé a impressionné toute l’Europe. L’attaquant a cumulé les buts, les passes décisives et les replis défensifs, ce qui a permis au PSG de remporter de nombreux trophées, mais également au Français de s’emparer du Ballon d’or.
Dembélé a plus de mal cette saison
Une saison de tous les records donc pour Ousmane Dembélé qui a beaucoup plus de mal cette année. Le champion du monde 2018 se montre beaucoup moins inspiré et décisif, notamment à cause de blessures qui l’ont tenu éloigné des terrains pendant plusieurs matchs. Il n’a pour le moment inscrit que quatre buts.
Dembélé détrône Mbappé
Ousmane Dembélé espère donc démarrer 2026 très fort, mais avant cela il finit également bien 2025. En effet, samedi soir face à Fontenay en Coupe de France, le Ballon d’or a inscrit un but sur penalty et il est loin d’être anecdotique. Comme le rapporte le compte X Stats Foot, grâce à cette réalisation, l’attaquant parisien est tout simplement devenu le meilleur buteur du PSG en compétition officielle sous Luis Enrique. L’ancien joueur du Stade Rennais en est à 45 buts et il a donc dépassé son ami Kylian Mbappé qui s’est lui arrêté à 44.