Nouveau crack au PSG ? La révélation surprise !

Ce samedi soir, le PSG disputera son dernier match de l’année 2025 face au Vendée Fontenay Foot en Coupe de France. Pour l’occasion, plusieurs joueurs manquent à l’appel et Luis Enrique a donc décidé de faire appel à de nombreux jeunes du centre de formation. Noah Nsoki pourrait par exemple avoir un peu de temps de jeu, lui qui n’est nul autre que le cousin de Stanley Nsoki, lui aussi passé par Paris.
Pour finir son année 2025 de la meilleure des façons, le PSG devra s’imposer ce samedi soir. Les Parisiens sont opposés au Vendée Fontenay Foot en 32èmes de finale de Coupe de France et la rencontre aura lieu à La Beaujoire, l’habituelle antre du FC Nantes.
Plusieurs absents au PSG
Ce samedi soir, le PSG devra faire sans plusieurs de ses joueurs. En effet, certains sont laissés au repos comme Marquinhos, Pacho et Kvaratskhelia, d’autres sont blessés comme Safonov, Lee et Barcola et d’autres vont disputer la CAN très prochainement comme Mbaye et Hakimi.
Grande première pour Noah Nsoki ?
Pour faire face à ces nombreuses absences, Luis Enrique a décidé de faire appel à plusieurs jeunes du centre de formation. Si des visages connus des supporters parisiens sont présents comme Quentin Ndjantou, ce n’est pas le cas de Noah Nsoki. Ce milieu offensif de 18 ans n’a encore jamais évolué avec les professionnels et il aura donc l’occasion de le faire ce samedi soir. Comme le rapporte Le Parisien, si cela se produit, il imitera alors son cousin, Stanley Nsoki, qui avait été formé au PSG, avant d’y disputer 16 matchs en équipe première de 2017 à 2019. Il évolue maintenant à l’Union Berlin.