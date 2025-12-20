Nouveau crack au PSG ? La révélation surprise !

Alexis Brunet

Ce samedi soir, le PSG disputera son dernier match de l’année 2025 face au Vendée Fontenay Foot en Coupe de France. Pour l’occasion, plusieurs joueurs manquent à l’appel et Luis Enrique a donc décidé de faire appel à de nombreux jeunes du centre de formation. Noah Nsoki pourrait par exemple avoir un peu de temps de jeu, lui qui n’est nul autre que le cousin de Stanley Nsoki, lui aussi passé par Paris.

Pour finir son année 2025 de la meilleure des façons, le PSG devra s’imposer ce samedi soir. Les Parisiens sont opposés au Vendée Fontenay Foot en 32èmes de finale de Coupe de France et la rencontre aura lieu à La Beaujoire, l’habituelle antre du FC Nantes.

Plusieurs absents au PSG Ce samedi soir, le PSG devra faire sans plusieurs de ses joueurs. En effet, certains sont laissés au repos comme Marquinhos, Pacho et Kvaratskhelia, d’autres sont blessés comme Safonov, Lee et Barcola et d’autres vont disputer la CAN très prochainement comme Mbaye et Hakimi.