PSG : Catastrophe pour une star, la grosse douleur à l’étranger !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Achraf Hakimi est malheureusement blessé et donc indisponible pour le PSG. Cela n’a toutefois pas empêché Walid Regragui de faire appel à lui pour la CAN qui commence ce dimanche. Il faut dire que le Parisien est très important pour sa sélection et sa blessure avait fait peur à tous les Marocains selon le chanteur Lartiste.

Ce dimanche commencera officiellement la CAN avec le match d’ouverture entre le Maroc et les Comores. Même s’il a été appelé par Walid Regragui, Achraf Hakimi a peu de chances de pouvoir disputer cette rencontre, lui qui se remet encore d’une blessure contractée avec le PSG.

Un mauvais tacle de Luis Diaz C’est le 4 novembre dernier, lors du match contre le Bayern Munich, que le PSG avait perdu Achraf Hakimi. Victime d’un tacle par derrière de Luis Diaz, le Marocain avait quitté le terrain en larmes, blessé à la cheville. Depuis ce jour, il fait tout en sorte pour revenir le plus vite possible et ainsi être de nouveau utilisable pour son pays.