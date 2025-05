Roland-Garros - Nadal : Le coup de gueule de Daniel Riolo !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’édition de Roland-Garros 2025 a débuté et un événement particulier s’est déroulé en ouverture de ce tournoi du Grand Chelem. En effet, un hommage a été rendu à Rafael Nadal suite à la retraite de ce dernier. Un moment particulier qui ne manque toutefois pas d’être à l’origine d’une polémique. Et voilà que Daniel Riolo n’a d’ailleurs pas mâché ses mots.

A 38 ans, Rafael Nadal est aujourd’hui à la retraite. Ces dernières années, l’Espagnol a été embêté à de nombreuses reprises par son physique qui ne suivait plus. Un calvaire qui a obligé la légende du tennis espagnol à dire stop. Pour l’occasion, Roland-Garros a organisé une cérémonie en hommage à Nadal , lui qui était comme chez lui sur la terre battue parisienne. Ainsi, des t-shirts avaient été distribués au public présent pour marquer l’occasion. Mais voilà que ces pièces collectors se sont retrouvées par la suite en vente sur des sites de revente, à des prix exorbitants parfois. De quoi particulièrement agacer Daniel Riolo .

« C’est de la radinerie, de la mesquinerie, de la crétinerie, de la bassesse »

Au micro d’Estelle Midi sur RMC, Daniel Riolo a ainsi poussé un coup de gueule contre ces gens qui vendent les t-shirts de l’hommage à Rafael Nadal, mais aussi contre ceux qui les achètent. « C’est de la radinerie, de la mesquinerie, de la crétinerie, de la bassesse. Le type qui me dit j’ai fait ça, je crois que je ne lui adresse même pas la parole en fait. C’est la rencontre entre deux crétins, celui qui le vend et celui qui l’achète. Celui qui l’achète n’y était, tu n’as pas à l’avoir le t-shirt. Tu n’y était pas c’est tout. Tu vas dire quoi ? Je l’ai récupéré sur Vinted et tu vas l’accrocher dans ton salon ? C’est encore pire », a-t-il balancé dans un premier temps.