Rafael Nadal : La grande aventure à Roland-Garros !

Ce dimanche, à l’occasion de l’ouverture officielle de l’édition 2025 des Internationaux de France, Rafael Nadal va recevoir un immense hommage. Retraité depuis le 19 novembre 2024, l’Espagnol s’est longuement livré dans les colonnes de l’Equipe sur sa grande histoire d’amour avec le tournoi de la Porte d’Auteuil, affirmant que ce dernier était tellement spécial à ses yeux.

« C'est le lieu où j'ai connu le plus d'émotions »

« C'est évidemment une part très importante de ma carrière. Je ne peux pas dire toute, car on ne peut pas réduire une carrière de vingt ans à un seul tournoi. Mais c'est le lieu où j'ai connu le plus d'émotions. Il a toujours été mon tournoi prioritaire. La nervosité que je ressentais avant de jouer Roland-Garros chaque année, je ne l'ai ressentie dans aucun autre tournoi. Tout comme la sensation de responsabilité que je ressentais à chaque fois en arrivant ici, je ne l'ai ressentie dans aucun autre tournoi non plus », a d’abord confié l’homme aux 14 titres à Roland-Garros.