Roland-Garros : Nadal, l’annonce qui va dégoûter Djokovic !

Désormais retraité, Rafael Nadal a fait son retour à Roland-Garros cette année. L’Espagnol a eu droit à une cérémonie en son honneur ce dimanche. La légende de 38 ans a d’ailleurs avoué qu’il n’a pas toujours été à son meilleur niveau sur la terre battue de Paris, malgré ses 14 sacres.

«J’ai souvent atteint les huitièmes de finale ici en jouant mal»

« Je ne veux pas du tout paraître arrogant en disant cela, mais j’ai souvent atteint les huitièmes de finale ici en jouant mal, même parfois très mal, en tout cas pour mon niveau. Mais au fil des jours et des tours, on arrive à construire une confiance. On se qualifie, on on élève son niveau et à un moment donné on trouve la bonne voie » a confié Rafael Nadal dans des propos rapportés par We Love Tennis.