Retour au PSG : Une date est annoncée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le PSG a terminé son année 2025 par une victoire en Coupe de France contre Vendée Fontenay Foot. Le club de la capitale reprendra par un duel parisien le 4 janvier prochain mais pour effectuer ce retour dans les meilleures conditions, les joueurs de Luis Enrique n'auront pas énormément de temps puisqu'il faudra se remettre au travail très tôt après Noël.

Après une année 2025 hors du commun, le PSG espère reprendre tambour battant après les fêtes de fin d'année. D'ailleurs les joueurs de Luis Enrique vont très vite se remettre au travail puisque la date du retour à l'entraînement aurait déjà été dévoilée.

Le PSG annonce son retour D'après le journaliste de Ici Paris Île-de-France Bruno Salomon, le PSG annonce une pause d'une semaine environ pour ses joueurs. En effet la reprise de l'entraînement est prévue au mardi 30 décembre à 17h. Cela laisse donc quelques jours à peine pour préparer la rencontre face au Paris FC en Ligue 1.