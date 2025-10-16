Rafael Nadal : Le clash sorti de nulle part !

Amadou Diawara

En novembre 2024, Radal Nadal a pris sa retraite sportive. Malgré tout, le Majorquin a provoqué un clash malgré lui sur un court du Masters 1000 de Shanghai. Alors que l'ancien numéro un mondial était habitué à prendre son temps avant de servir sans être inquiété par les arbitres, Daniil Medvedev s'en est pris à Mohamed Lahyani, qui lui a donné un avertissement. Dans la foulée, le Russe a été soutenu par Nick Kyrgios.

Rafael Nadal a mis fin à sa carrière sportive il y a près d'un an, plus précisément en novembre 2024. Pourtant, l'ancien numéro un mondial a été à l'origine d'un clash lors du Masters 1000 de Shanghai, et ce, alors qu'il n'était même pas présent sur place.

«Contre Nadal, je devais attendre 55 secondes avant qu’il ne serve» Opposé à Learner Tien en huitième de finale du Masters 1000 de Shanghai, Daniil Medvedev (29 ans) s'est imposé en trois sets (7-6, 6-7, 6-4, ). Toutefois, il a perdu ses nerfs en cours de match. Alors que l'arbitre de Mohamed Lahyani lui a donné un avertissement, le Russe s'est emporté. « Toute ma vie, quand je jouais contre Nadal, je devais attendre 55 secondes avant qu’il ne serve, et tu ne lui donnais jamais d’avertissement. Aujourd’hui, dès la moindre occasion, tu m’en donnes un », a pesté Daniil Medvedev le 8 octobre dernier.