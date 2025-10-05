Kylian Mbappé : La grosse annonce de Rafael Nadal sur son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur de son 14e but de la saison samedi soir lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal (3-1), Kylian Mbappé a fait le bonheur de Rafael Nadal, présent à Santiago Bernabéu pour assister à cette rencontre. Grand fan de la Casa Blanca, la légende du tennis a exprimé son admiration pour le Français, très content de son début de saison.

Une semaine après sa défaite dans le derby contre l’Atlético Madrid (5-2), le Real Madrid a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir, à l’occasion de la réception de Villarreal (3-1). Un succès obtenu grâce à un doublé de Vinicius Jr et un but de Kylian Mbappé, son 14e toutes compétitions confondues cette saison, sous les yeux de Rafael Nadal.

« On a fait venir Mbappé en pensant qu’on signait le meilleur joueur du monde » Présente au Santiago Bernabéu pour assister à cette rencontre, la légende tennis s’est exprimée sur Kylian Mbappé au micro de Real Madrid TV : « Quand Kylian a été recruté, on savait très bien qui on engageait. On a fait venir Mbappé en pensant qu’on signait le meilleur joueur du monde, et il est en train de prouver en ce début de saison que ce n’était pas une erreur de le croire. Il va se battre pour être le meilleur joueur du monde, entouré d’une grande équipe. Personnellement, ça me fait extrêmement plaisir de voir Kylian réussir comme il le fait. Je sais à quel point cela comptait pour lui aussi. »