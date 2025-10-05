Kylian Mbappé : La grosse annonce de Rafael Nadal sur son transfert !

Auteur de son 14e but de la saison samedi soir lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal (3-1), Kylian Mbappé a fait le bonheur de Rafael Nadal, présent à Santiago Bernabéu pour assister à cette rencontre. Grand fan de la Casa Blanca, la légende du tennis a exprimé son admiration pour le Français, très content de son début de saison.
Une semaine après sa défaite dans le derby contre l’Atlético Madrid (5-2), le Real Madrid a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir, à l’occasion de la réception de Villarreal (3-1). Un succès obtenu grâce à un doublé de Vinicius Jr et un but de Kylian Mbappé, son 14e toutes compétitions confondues cette saison, sous les yeux de Rafael Nadal.
« On a fait venir Mbappé en pensant qu’on signait le meilleur joueur du monde »
Présente au Santiago Bernabéu pour assister à cette rencontre, la légende tennis s’est exprimée sur Kylian Mbappé au micro de Real Madrid TV : « Quand Kylian a été recruté, on savait très bien qui on engageait. On a fait venir Mbappé en pensant qu’on signait le meilleur joueur du monde, et il est en train de prouver en ce début de saison que ce n’était pas une erreur de le croire. Il va se battre pour être le meilleur joueur du monde, entouré d’une grande équipe. Personnellement, ça me fait extrêmement plaisir de voir Kylian réussir comme il le fait. Je sais à quel point cela comptait pour lui aussi. »
Mbappé est sorti sur blessure contre Villarreal
Seule mauvaise nouvelle, Kylian Mbappé a cédé sa place en fin de match, touché à la cheville. « Kylian avait une gêne à la cheville et Franco souffre d'une surcharge musculaire aux ischios. Nous allons suivre leur progression avec leurs sélections respectives », a indiqué Xabi Alonso, alors que l’attaquant du Real Madrid doit rejoindre l’équipe de France lundi. « Nous ne pouvons pas dire s'il ira avec la France ou non, ils devront l'évaluer dans leur sélection. Si ça se complique, il ne pourra pas jouer, mais pour l'instant, nous ne pouvons rien dire. »