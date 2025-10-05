Kylian Mbappé a un problème, la réponse tombe pour Deschamps !

Ce samedi soir, le Real Madrid s’est imposé à domicile face à Villarreal (3-1). Buteur lors de cette rencontre, Kylian Mbappé a toutefois dû sortir en fin de match, touché physiquement. Forcément, les fans merengue et de l’équipe de France retiennent leur souffle pour l’attaque. Quid alors de l’état de Mbappé ? Xabi Alonso a donné des nouvelles après le match.
Alors que l’équipe de France va affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande d’ici quelques jours, la participation de Kylian Mbappé à ces matchs est désormais incertaine. Appelé par Didier Deschamps, le capitaine des Bleus a été touché physiquement ce samedi soir face à Villarreal. Ayant dû céder sa place en fin de match, Mbappé pourrait donc manquer à l’appel avec la France.
« Kylian avait une gêne à la cheville »
Est-ce alors grave pour Kylian Mbappé ? Bien évidemment, après la rencontre du Real Madrid, Xabi Alonso a été interrogé sur l’état de son joueur. Devant les journalistes, l’entraîneur merengue a répondu : « Kylian avait une gêne à la cheville et Franco souffre d'une surcharge musculaire aux ischios. Nous allons suivre leur progression avec leurs sélections respectives ».
« Nous ne pouvons pas dire s'il ira avec la France ou non »
Xabi Alonso a par la suite également expliqué à propos de Kylian Mbappé : « Nous ne pouvons pas dire s'il ira avec la France ou non, ils devront l'évaluer dans leur sélection. Si ça se complique, il ne pourra pas jouer, mais pour l'instant, nous ne pouvons rien dire ».