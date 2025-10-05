Kylian Mbappé a un problème, la réponse tombe pour Deschamps !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi soir, le Real Madrid s’est imposé à domicile face à Villarreal (3-1). Buteur lors de cette rencontre, Kylian Mbappé a toutefois dû sortir en fin de match, touché physiquement. Forcément, les fans merengue et de l’équipe de France retiennent leur souffle pour l’attaque. Quid alors de l’état de Mbappé ? Xabi Alonso a donné des nouvelles après le match.

Alors que l’équipe de France va affronter l’Azerbaïdjan et l’Islande d’ici quelques jours, la participation de Kylian Mbappé à ces matchs est désormais incertaine. Appelé par Didier Deschamps, le capitaine des Bleus a été touché physiquement ce samedi soir face à Villarreal. Ayant dû céder sa place en fin de match, Mbappé pourrait donc manquer à l’appel avec la France.

« Kylian avait une gêne à la cheville » Est-ce alors grave pour Kylian Mbappé ? Bien évidemment, après la rencontre du Real Madrid, Xabi Alonso a été interrogé sur l’état de son joueur. Devant les journalistes, l’entraîneur merengue a répondu : « Kylian avait une gêne à la cheville et Franco souffre d'une surcharge musculaire aux ischios. Nous allons suivre leur progression avec leurs sélections respectives ».