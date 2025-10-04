Kylian Mbappé fait une grosse victime, c’est confirmé !

Pierrick Levallet

Irrésistible avec le Real Madrid cette saison, Kylian Mbappé ne laisse que peu de place à la concurrence. Le capitaine de l’équipe de France est très rarement laissé sur le banc par Xabi Alonso. L’attaquant de 26 ans a ainsi fait une assez grosse victime dans le vestiaire madrilène : Endrick.

13 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues. Kylian Mbappé affiche d’impressionnantes statistiques depuis le début de saison. Le capitaine de l’équipe de France semble s’épanouir sous les ordres de Xabi Alonso, qui le considère comme intouchable au Real Madrid. De ce fait, l’attaquant de 26 ans a fait une victime assez conséquente chez les Merengue.

Endrick victime de Mbappé au Real Madrid ? Comme le rapporte AS, Endrick n’a plus un rôle secondaire au Real Madrid, mais désormais tertiaire. Et l’une des principales raisons serait assez simple : Kylian Mbappé n’a pas vraiment besoin de rotation. Xabi Alonso ne le laisse que rarement sur le banc. Et lorsqu’il estime nécessaire de faire souffler le champion du monde 2018, l’entraîneur madrilène mise sur Gonzalo Garcia, qui s’est révélé pendant la Coupe du monde des clubs.