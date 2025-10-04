Kylian Mbappé, le gros malaise !

Pierrick Levallet

Un grand changement a été initié au Real Madrid ces derniers mois. Successeur de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène, Xabi Alonso a mis en place un nouveau système de hiérarchie dans son effectif. Si Kylian Mbappé reste intouchable, cette méthode irriterait néanmoins d’autres cadors du vestiaire de la Casa Blanca.

Après une saison 2024-2025 globalement décevante, le Real Madrid a opéré un grand changement. Le club madrilène n’a remporté aucun titre majeur, ce qui a précipité le départ de Carlo Ancelotti. Le technicien italien, désormais sélectionneur du Brésil, a été remplacé par Xabi Alonso. Et ce dernier a établi un nouveau système au sein du vestiaire des Merengue.

Mbappé toujours intouchable au Real Madrid Comme le rapporte L’Equipe, Xabi Alonso se baserait sur un principe de méritocratie. Hormis un noyau dur - constitué de Thibaut Courtois, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreas, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé - plus personne ne serait considéré comme intouchable au Real Madrid. Cela aurait néanmoins provoqué un malaise avec d’autres poids lourds du vestiaire, qui commenceraient à être irrités par la situation.