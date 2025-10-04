Kylian Mbappé, le gros malaise !

Un grand changement a été initié au Real Madrid ces derniers mois. Successeur de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène, Xabi Alonso a mis en place un nouveau système de hiérarchie dans son effectif. Si Kylian Mbappé reste intouchable, cette méthode irriterait néanmoins d’autres cadors du vestiaire de la Casa Blanca.
Après une saison 2024-2025 globalement décevante, le Real Madrid a opéré un grand changement. Le club madrilène n’a remporté aucun titre majeur, ce qui a précipité le départ de Carlo Ancelotti. Le technicien italien, désormais sélectionneur du Brésil, a été remplacé par Xabi Alonso. Et ce dernier a établi un nouveau système au sein du vestiaire des Merengue.
Mbappé toujours intouchable au Real Madrid
Comme le rapporte L’Equipe, Xabi Alonso se baserait sur un principe de méritocratie. Hormis un noyau dur - constitué de Thibaut Courtois, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreas, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé - plus personne ne serait considéré comme intouchable au Real Madrid. Cela aurait néanmoins provoqué un malaise avec d’autres poids lourds du vestiaire, qui commenceraient à être irrités par la situation.
Les tensions se multiplient dans le vestiaire de Xabi Alonso
De Vinicius Jr à Brahim Diaz en passant par Rodrygo, Jude Bellingham ou encore Federico Valverde, les crispations seraient grandissantes au Real Madrid. Ces derniers ne comprendraient pas vraiment pourquoi leur statut a changé sous les ordres de Xabi Alonso. Le coach de 43 ans va devoir régler le problème rapidement s’il ne veut pas voir la situation s’envenimer à l’avenir. À suivre...