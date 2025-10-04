En feu, Mbappé va faire tomber Yamal ?

Amadou Diawara

Classé deuxième du Ballon d'Or 2025, Lamine Yamal a affirmé qu'il avait pour grand objectif de remporter plusieurs fois le Graal. Toutefois, le crack du FC Barcelone pourrait voir Kylian Mbappé mettre en péril sa mission en 2026. Selon vous, le numéro 10 du Real Madrid devancera-t-il Lamine Yamal au classement lors de la prochaine cérémonie au théâtre du Châtelet de Paris ? A vos votes

Auteur d'une saison 2024-2025 époustouflante, Ousmane Dembélé a été l'un de grands artisans de la grande réussite du PSG. En effet, le club emmené par Luis Enrique a réalisé un quadruplé légendaire lors du dernier exercice, remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la toute première Ligue des Champions de son histoire. De surcroit, le PSG s'est hissé jusqu'en finale de la Coupe du Monde des clubs, ayant perdu contre Chelsea.

Yamal veut remporter plusieurs Ballon d'Or Grâce à ses performances XXL et à ses nombreux titres en 2024-2025, Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'Or lors de la cérémonie organisée au théâtre du Châtelet de Paris. Classé deuxième, Lamine Yamal a donné rendez-vous à ses concurrents en 2026, étant déterminé à remporter plusieurs fois le Graal. Toutefois, Kylian Mbappé pourrait gâcher ses plans.