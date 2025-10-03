Yamal - PSG : Malaise en Espagne, le mensonge qui ne passe pas !

Alexis Brunet

Dernièrement, Luis de la Fuente a décidé de convoquer Lamine Yamal pour les matches de l’équipe d’Espagne face à la Géorgie et la Bulgarie. Dans la foulée de cette annonce, le FC Barcelone a communiqué sur le fait que son attaquant s’était blessé face au PSG et qu’il ne pouvait donc pas se rendre au rassemblement. Selon Marca, cela serait en fait un mensonge.

Mercredi soir, le PSG a frappé un grand coup en Ligue des champions. Pourtant fortement diminué, le club de la capitale s’est imposé 2-1 contre le FC Barcelone, à l’extérieur. Une contreperformance pour le Barça, qui a également perdu Lamine Yamal, qui s’est blessé face aux Parisiens et qui sera indisponible entre deux et trois semaines.

Yamal avait été appelé avec l’Espagne Une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, mais également pour l’équipe d’Espagne. En effet, Lamine Yamal faisait partie de la liste de Luis de la Fuente pour les deux prochains matches contre la Bulgarie et la Géorgie. Il ne devrait donc pas pouvoir honorer sa participation.