Lamine Yamal : C’est officiel, la catastrophe après le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De retour à la compétition après une pubalgie l’ayant écarté des terrains pendant plusieurs jours, Lamine Yamal n’a pas pu empêcher la défaite du FC Barcelone face au PSG mercredi soir (1-2). Le club catalan a d’ailleurs officialisé une mauvaise nouvelle ce vendredi. Le prodige de 18 ans a rechuté lors de ce match, et sera absent pendant quelque temps.

Un choc attendu au tournant. Ce mercredi soir, le FC Barcelone recevait le PSG en Ligue des Champions. Touché par une pubalgie au cours des dernières semaines, Lamine Yamal était de retour en tant que titulaire pour la réception du club parisien. Et malgré quelques coups d’éclat, le phénomène de 18 ans n’a pas pu empêcher la déroute des siens.

Yamal encore blessé Pire, Lamine Yamal aurait rechuté. Ce vendredi après-midi, le FC Barcelone a officialisé que son diamant avait ressenti une nouvelle gêne au pubis lors du choc face au PSG. A travers un communiqué, le club blaugrana annonce que le numéro 10 manquera les prochaines semaines de compétition.