PSG - Hakimi : Le coup de génie à 12M€ !

Pierrick Levallet

Depuis son arrivée au PSG, Achraf Hakimi n’a cessé de progresser au point d’être considéré aujourd’hui comme le meilleur latéral droit au monde. Du côté du Real Madrid, on estime avoir fait une erreur avec le transfert de l’international marocain. Florentino Pérez a ainsi corrigé le tir depuis son départ.

Lors de l’été 2021, le PSG a frappé un très grand coup sur le mercato. Si l’attention a été monopolisée par la signature libre de Lionel Messi cette année-là, le club de la capitale en a également profité pour s’attacher les services d’Achraf Hakimi. L’international marocain a débarqué chez les Rouge-et-Bleu contre 68M€, et n’a pas cessé de progresser depuis.

Le Real Madrid reconnaît son erreur avec Hakimi... Le latéral droit du PSG est désormais considéré comme le meilleur du monde à son poste. Et au Real Madrid, on s’en mordrait les doigts. Comme le rapporte SPORT, les Merengue estiment avoir fait une erreur en laissant filer le défenseur d’aujourd’hui 26 ans sans lui donner une véritable chance. Florentino Pérez aurait ainsi corrigé le tir en changeant sa politique à l’égard des joueurs issus du centre de formation.