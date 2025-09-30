Messi - Ronaldinho : L'annonce qui va faire trembler le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG sera à Barcelone pour énorme choc en Ligue des champions. L'occasion pour les Parisiens de défier Lamine Yamal, la nouvelle star du football mondial qui est vu en Espagne comme un mélange entre Ronaldinho et Lionel Messi. Rien que ça.

Le choc entre les deux derniers prétendants au Ballon d'Or n'aura pas lieu. En effet, Ousmane Dembélé est blessé et n'est pas présent dans le groupe du PSG pour le déplacement à Barcelone. En revanche, Lamine Yamal sera bien là et Roger Saperas, de la radio catalane RAC1, promet du lourd pour le crack espagnol qu'il voit comme un mélange entre Lionel Messi et Ronaldinho.

L'Espagne s'enflamme pour Yamal « Avec le recul, voir qu’un gamin de 17 ans comme Yamal, champion d’Europe avec l’Espagne à 16 ans, a détruit toutes les défenses d’Europe est surréaliste et bien plus prometteur qu’un trophée individuel. Yamal est magique. C’est un peu un mélange de Messi et de Ronaldinho », lâche le journaliste espagnol dans les colonnes du Parisien.