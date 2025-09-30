PSG : Kvaratskhelia à Barcelone, l'annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG sera à Barcelone pour l'un des plus gros chocs de cette phase de championnat de Ligue des champions. Une rencontre qui sera toutefois marquée par l'absence de nombreuses stars, dont Khvicha Kvaratskhelia. L'annonce du groupe est tombée et le Géorgien est bien absent.

Pour son deuxième rendez-vous en Ligue des champions, le PSG sera à Barcelone pour un immense choc. Cependant, cette rencontre sera essentiellement marquée par l'absence de plusieurs stars dont celles déjà connues de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Marquinhos.

Kvaratskhelia, c'est officiel D'autres joueurs était très incertains à commencer par Khvicha Kvaratskhelia sorti à la pause contre Auxerre samedi soir. Et la sentence est tombée puisque c'est désormais officiel, le Géorgien ne sera pas au rendez-vous à Barcelone mercredi soir. Luis Enrique n'aura donc aucun de ses trois attaquants titulaires lors de la finale de la Ligue des champions. Contre le Barça, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Lee Kang-In sont les favoris pour être alignés au coup d'envoi.