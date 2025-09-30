Départ à l'étranger pour une star du PSG, grosse surprise !

Axel Cornic

La Ligue des Champions est de retour pour le Paris Saint-Germain, avec l’énorme choc face au FC Barcelone programmé pour ce mercredi. Mais Luis Enrique ne pourra pas compter sur son effectif au complet, avec notamment Khvicha Kvaratskhelia qui est sorti sur blessure lors du dernier match de Ligue 1, face à l’AJ Auxerre (2-0).

C’est une affiche de gala. Considérées comme les deux meilleures équipes de la saison dernière, le PSG et le FC Barcelone vont croiser le fer pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. Mais on assistera pas au duel entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, puisque ce dernier est actuellement blessé et sera donc absent.

L’hécatombe au PSG Il n’est toutefois pas le seul ! L’infirmerie du PSG est en effet pleine à craquer, avec également Désiré Doué et Marquinhos qui sont forfaits pour cette rencontre face au Barça. Pour Joao Neves et Vitinha la situation semble s’arranger au fil des heures, puisqu’ils devraient vraisemblablement être du voyage en Catalogne, même si personne ne peut encore dire s’ils pourront être titulaires ce mercredi.