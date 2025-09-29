PSG : Kvaratskhelia à Barcelone, c’est confirmé !

Pierrick Levallet

Après Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le PSG a perdu Khvicha Kvaratskhelia sur blessure ce samedi contre l’AJ Auxerre. Le doute persisterait d’ailleurs concernant la présence du Géorgien pour le choc face au FC Barcelone en Ligue des champions. Il ne serait toutefois pas exclu qu’il fasse partie du voyage en Catalogne. Et la tendance semble se confirmer.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG voit son effectif être décimé par les blessures. Et la malédiction a fait le plus de dégâts dans le secteur offensif. Après Ousmane Dembélé et Désiré Doué, Luis Enrique a perdu Khvicha Kvaratskhelia ce samedi. L’international géorgien est sorti à la mi-temps contre l’AJ Auxerre. Sa présence contre le FC Barcelone en Ligue des champions ce mercredi serait remise en cause.

Kvaratskhelia toujours incertain pour Barcelone Comme le rapporte Le Parisien, le doute resterait entier pour l’ailier de 24 ans. Khvicha Kvaratskhelia n’a pas participé à la séance d’entraînement de ce lundi. Pour le moment, l’international géorgien ne serait pas en mesure de débuter avec le PSG. Cependant, il ne serait pas exclu que l’ancien de Naples fasse quand même partie du voyage en Catalogne.