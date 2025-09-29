Dembélé - Doué : La grande décision du PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG est frappé par une malédiction en ce moment. Le club de la capitale est touché par une grosse vague de blessures et sera privé de plusieurs de ses cadres pour le choc face au FC Barcelone en Ligue des champions. Afin de pallier les absences d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, les Rouge-et-Bleu ont donc pris une grande décision concernant Quentin Ndjantou.

Ndjantou pour compenser les blessures de Doué et Dembélé ? Comme le rapporte MARCA, le PSG a décidé de conserver son phénomène, qui devait initialement s’envoler pour la Coupe du monde U20. La vague de blessures a joué en sa faveur, Luis Enrique ayant besoin de monde pour compenser les absences d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et probablement Khvicha Kvaratskhelia.