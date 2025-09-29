Ousmane Dembélé : La tentative improbable… du RC Lens !

Axel Cornic

Sixième Français a avoir remporté le Ballon d’Or après Karim Benzema et Zinedine Zidane, Ousmane Dembélé est l’homme du moment. Tout le monde parle de la star du Paris Saint-Germain et le phénomène semble être contagieux, puisque même dans les autres clubs de Ligue 1 on semble vouloir suivre la tendance.

Grand favori des sondages, Ousmane Dembélé a finalement soulevé le Ballon d’Or, surclassant notamment le prodige espagnol Lamine Yamal. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette victoire a suscité un énorme engouement dans le football français et pas seulement autour du PSG.

Le phénomène Dembélé C’est notamment le cas avec une chanson qui est devenu le refrain des dernières semaines. Lancée par DJ Snake lors d’un concert cet été, le désormais « Ousmane Ballon d’Or » est partout. La victoire du 22 septembre dernier n’a fait qu’amplifier encore plus ce phénomène, faisant des émules en Ligue 1.