«C’est exceptionnel» : Une star approche Dembélé, il n’en revient pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé, fraîchement couronné Ballon d’Or, a vécu une soirée mémorable lundi dernier, recevant d’innombrables messages de félicitations, y compris de la légende David Beckham. Interrogé par Téléfoot, le numéro 10 du PSG a partagé son étonnement et sa joie face à cet élan de soutien.

Si Lamine Yamal fut cité comme un concurrent sérieux pour Ousmane Dembélé, il n’y a finalement pas eu de match entre le crack du FC Barcelone et la star du PSG, remportant le Ballon d’Or avec 321 points d’avance. La soirée fut riche en émotions pour l’international français, qui a croulé sous les messages de félicitations de ses proches, mais pas seulement.

« J’ai même reçu un message de David Beckham » Interrogé par Téléfoot, Ousmane Dembélé révèle qu’un message l’a particulièrement surpris après son sacre lundi dernier. « Tous mes anciens clubs, mes anciens coéquipiers m’ont félicité. J’ai même reçu un message de David Beckham, c’est exceptionnel », s’est enflammé le numéro 10 du PSG.