«C’est exceptionnel» : Une star approche Dembélé, il n’en revient pas !

Ousmane Dembélé, fraîchement couronné Ballon d’Or, a vécu une soirée mémorable lundi dernier, recevant d’innombrables messages de félicitations, y compris de la légende David Beckham. Interrogé par Téléfoot, le numéro 10 du PSG a partagé son étonnement et sa joie face à cet élan de soutien.
Si Lamine Yamal fut cité comme un concurrent sérieux pour Ousmane Dembélé, il n’y a finalement pas eu de match entre le crack du FC Barcelone et la star du PSG, remportant le Ballon d’Or avec 321 points d’avance. La soirée fut riche en émotions pour l’international français, qui a croulé sous les messages de félicitations de ses proches, mais pas seulement.
« J’ai même reçu un message de David Beckham »
Interrogé par Téléfoot, Ousmane Dembélé révèle qu’un message l’a particulièrement surpris après son sacre lundi dernier. « Tous mes anciens clubs, mes anciens coéquipiers m’ont félicité. J’ai même reçu un message de David Beckham, c’est exceptionnel », s’est enflammé le numéro 10 du PSG.
Messi l’a félicité en premier
Pour France Football, le lauréat du Ballon d’Or avait par ailleurs dévoilé l’identité de la première personne à l’avoir félicité. « C'est (Lionel) Messi. Il y a eu aussi Xavi, Luis Suarez, beaucoup d'anciens du Barça. Ils étaient contents. Je n'ai pas eu mes coéquipiers du PSG en visio mais par messages, Achraf (Hakimi), le coach (Luis Enrique), Luis Campos, tout ça », confiait Dembélé.