Luis Enrique : Le cadeau «inoubliable» au PSG

En marge de la réception d’Auxerre (2-0) samedi soir, le PSG a célébré le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, mais également le titre de meilleur entraîneur de la saison décerné à Luis Enrique avec un tifo. Un geste apprécié par le technicien espagnol, qui a remercié les supporters pour ce moment « inoubliable ».
C’était soir de fête samedi au Parc des Princes. Le PSG s’est imposé face à Auxerre (2-0) pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 et les supporters ont pu une nouvelle fois célébrer le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, ainsi que le titre de meilleur entraîneur de la saison dernière revenu à Luis Enrique.
Luis Enrique remercie les supporters du PSG
Pour l’occasion, les supporters du PSG avaient préparé un tifo à l’effigie du technicien espagnol soulevant la Ligue des champions, avec la phrase « vous ne pouvez pas comprendre ». « La fête a été exceptionnelle. Ça a été très joli, c’est la première fois que je me vois en grand sur un tifo (il sourit) », a réagi Luis Enrique en conférence de presse après la rencontre.
« Inoubliable ! »
L'entraîneur du PSG a ensuite remercié les supporters pour leur geste, dans une story publiée sur Instagram : « merci pour le tifo ! Inoubliable ! »