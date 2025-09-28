Luis Enrique : Le cadeau «inoubliable» au PSG

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En marge de la réception d’Auxerre (2-0) samedi soir, le PSG a célébré le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, mais également le titre de meilleur entraîneur de la saison décerné à Luis Enrique avec un tifo. Un geste apprécié par le technicien espagnol, qui a remercié les supporters pour ce moment « inoubliable ».

C’était soir de fête samedi au Parc des Princes. Le PSG s’est imposé face à Auxerre (2-0) pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 et les supporters ont pu une nouvelle fois célébrer le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, ainsi que le titre de meilleur entraîneur de la saison dernière revenu à Luis Enrique.

Luis Enrique remercie les supporters du PSG Pour l’occasion, les supporters du PSG avaient préparé un tifo à l’effigie du technicien espagnol soulevant la Ligue des champions, avec la phrase « vous ne pouvez pas comprendre ». « La fête a été exceptionnelle. Ça a été très joli, c’est la première fois que je me vois en grand sur un tifo (il sourit) », a réagi Luis Enrique en conférence de presse après la rencontre.