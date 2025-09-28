PSG : La relation parfaite annoncée avec Messi !

Axel Cornic

Considéré comme l’une des plus grandes stars de l’histoire du football, Lionel Messi a porté le maillot du Paris Saint-Germain de 2021 à 2023. Mais son passage n’a pas vraiment été la meilleure période sa carrière et il ne semble pas en garder un grand souvenir, même si au sein du club certains semblent toujours le porter dans leur cœur.

Lors de sa signature en 2021, l’entière planète football avait tremblé. Mais finalement, Lionel Messi n’a pas vraiment marqué l’histoire du PSG. Ou plutôt pas comme on l’attendait, puisque l’Argentin n’a jamais semblé être heureux à Paris, sur le terrain comme en dehors.

« J’ai même reçu un message de la part de Lionel Messi » Les petits tacles n’ont pas manqué depuis son départ en 2023, mais au sein du vestiaire certains gardent un souvenir spécial de Lionel Messi. C'est le cas d’Ousmane Dembélé, qui avoue avoir reçu un message de son ancien coéquipier au FC Barcelone à l’occasion de son Ballon d’Or. « J’ai même reçu un message de la part de Lionel Messi, pour moi ça représente beaucoup, c’est mon joueur préféré » a avoué la star du PSG.