Rugby : Antoine Dupont rejoint Ousmane Dembélé au PSG !

Axel Cornic

Actuellement blessé, Antoine Dupont travaille dur pour retrouver les terrains, avec un retour progressif prévu avec son club du Stade Toulousain pour le mois de novembre. Mais en attendant, la star du rugby français se fait plaisir et ce samedi, il était au Parc des Princes pour assister à la présentation du Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé.

Depuis mars dernier et sa grave blessure au genou, Antoine Dupont manque beaucoup au rugby français. Et ça va continuer, puisque le capitaine du XV de France va rater les test-matchs de novembre, avec notamment le choc très attendu face à l’Afrique du Sud. Un sacrifice nécessaire, puisqu’il a expliqué ne pas vouloir se précipiter et mettre en danger sa santé. On devrait donc revoir pour le Tournoi des 6 Nations 2026, qui débutera le 5 février prochain.

La fête pour Ousmane Dembélé Mais en attendant, celui que l’on considère comme l’un des meilleurs joueurs de la planète ovale, s’est offert un petit plaisir. Ce samedi, Antoine Dupont était en effet présent dans les travées du Parc des Princes, afin d’assister à la rencontre entre le PSG et Auxerre (2-0). Mais le rugbyman de 28 ans était surtout là pour assister à la cérémonie préparée par le club parisien, afin de fêter le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé.