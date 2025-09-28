Alerte rouge à l'UBB, c'est la panique !

Alexis Brunet

Ce samedi, la quatrième journée de Top 14 s’ouvrait par un affrontement entre le Stade Français et l’UBB. Ce sont les Parisiens qui se sont imposés et avec la manière, puisqu’ils ont inscrit 28 points, contre seulement 7 pour les Bordelais. Après la rencontre, Yannick Bru s'est montré très préoccupé par la prestation de ses joueurs.

Opposé au Stade Français ce samedi, l’UBB a coulé au stade Jean-Bouin. Les coéquipiers de Louis Bielle-Biarrey se sont inclinés 28 à 7 et n’ont pas proposé grand-chose. Une victoire qui permet d’ailleurs aux Parisiens de passer devant les Bordelais au classement.

Une prestation pas acceptable selon Yannick Bru Forcément, cette défaite a déçu Yannick Bru. L’entraîneur de l’UBB n’y est pas allé de main morte, il trouve que la prestation de ses hommes n’est pas acceptable. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « On est déçus de notre engagement, de notre réactivité, de notre vigilance tout simplement. On perd le coup d'envoi du match, on concède une petite dizaine de pénalités en première mi-temps, on est battus au sol, on fait des fautes de main inhabituelles. Ça traduit un manque de concentration, de vigilance, ce qui n'est pas acceptable. Bizarrement on a fait une bonne semaine de travail, donc comme je dis souvent : on gagne ensemble, on rigole ensemble et on perd ensemble. Il faut analyser tout ça ensemble. On ne le fait pas à chaud, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas acceptable. »