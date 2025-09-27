UBB : La punchline inattendue de Christophe Urios !

Pierrick Levallet

Après sa large victoire contre Pau la semaine passée (50-27), l’ASM Clermont Auvergne souhaite poursuivre sur sa lancée avec un nouveau succès contre le Racing 92 ce samedi. Christophe Urios a néanmoins averti ses joueurs que le même sort que l’UBB pourrait bien les attendre si jamais ils ne s’alignent pas sur l’intensité du club francilien.

L’ASM Clermont Auvergne s’est remis sur de bons rails le 20 septembre dernier. Après deux défaites consécutives (contre le Stade toulousain et La Rochelle), les Jaune-et-Bleu ont renoué avec le succès contre Pau (50-27). Christophe Urios espère donc enchaîner avec une deuxième victoire d’affilé contre le Racing 92 ce samedi. Le manager de 59 ans a néanmoins averti ses joueurs de l’intensité que le club francilien compte déployer, indiquant que le même sort que l’UBB (défaite 44-32 contre le Racing 92 le 14 septembre dernier) pourrait les attendre s’ils n’y prêtaient pas attention.

«On s’attend à une énorme intensité» « On va défier une équipe qui va vouloir nous écraser, le seul contexte qui change est la nature de leur pelouse. Le synthétique implique un jeu rapide, d’autant que le Racing a l’habitude d’attaquer fort les matchs, comme face à Bordeaux notamment. On s’attend à une énorme intensité » a d’abord confié Christophe Urios dans des propos rapportés par Rugbyrama.