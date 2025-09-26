Christophe Urios, le transfert qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Déçu par l’issue de la saison dernière, Christophe Urios a changé de nombreuses choses au sein de son ASM Clermont Auvergne. Les Jaune-et-Bleu affichent notamment un meilleur visage sur le plan offensif depuis l’arrivée d’Harry Plummer. Le manager de 59 ans est d’ailleurs particulièrement ravi de compter l’ouvreur néo-zélandais dans son effectif.

L’issue de la saison dernière avait laissé un goût amer dans la bouche de Christophe Urios. Le manager de 59 ans avait notamment pointé du doigt le manque de régularité de son équipe. Il a alors décidé de changer de nombreuses choses au sein de son ASM Clermont Auvergne afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et les efforts semblent avoir porté leurs fruits.

«C’est la classe en match» L’ASM Clermont Auvergne affiche notamment un visage beaucoup plus satisfaisant dans le secteur offensif. Il faut dire que l’arrivée d’Harry Plummer pendant l’intersaison fait la différence. Christophe Urios est d’ailleurs tombé sous le charme de son ouvreur néo-zélandais. « Harry, c’est la classe. C’est la classe en semaine, c’est la classe en match. C’est le genre de joueur qui te fait progresser en tant que coach » a confié Christophe Urios dans des propos rapportés par La Montagne.