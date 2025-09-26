Dupont - Ntamack : Les gros salaires confirmés dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont et Romain Ntamack font partie des pointures du Top 14 avec le Stade Toulousain, ce qui leur permet donc logiquement de prétendre à de gros salaires. D'ailleurs, l'ancien demi d'ouverture clermontois Anthony Belleau se confie dans les colonnes de L'EQUIPE sur les gros moyens financiers dans le rugby français, qui semblent faire certains jaloux en Angleterre.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE ce vendredi, Anthony Belleau (29 ans) se livre sur sa nouvelle expérience du côté de Northampton où il s'est engagé cet été pour un an avec la fin de son contrat avec Clermont. Et le demi d'ouverture évoque la différence assez importante de moyens financiers entre le rugby anglais et le Top 14, ce qui confirme donc indirectement que des gros joueurs de notre championnat tels qu'Antoine Dupont et Romain Ntamack prennent des salaires importants par rapport à l'étranger.

« Il y a plus de moyens en France » « C'est enrichissant pour moi, mais je pense que pour les coaches aussi. Ils sont très curieux, nos cultures et notre approche du rugby, du jeu sont différentes. Ils me posent des questions sur le jeu, les entraînements, le déroulement d'une saison. Je sens qu'ils sont aussi curieux sur les histoires d'argent, sur les budgets, ils voient bien qu'il y a plus de moyens en France, ils savent que les clubs français ont pas mal de moyens », confie Anthony Belleau. Mais cet aspect financier ne l'a pas pour autant refroidi à l'idée de traverser la Manche cet été.