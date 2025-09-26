Dupont, Ntamack... Le gros chèque qui va le faire craquer ?

Axel Cornic

A l’image de la Super League au football, au rugby un nouveau projet très ambitieux se monte. C’est ce que certains appellent la Ligue rebelle ou encore R360, avec des investisseurs prêts à aligner les millions pour convaincre les meilleurs joueurs de la planète de tenter l’aventure.

Professionnel en France depuis 1998, le rugby se développe à une vitesse folle. Le volet financier est l’exemple parfait, puisque si les salaires des rugbymen restent bien inférieurs à ceux de leurs collègues du football, ils ont explosé et ne cessent de grimper. Mais les choses pourraient passer à un tout autre niveau...

Enorme révolution en 2026 ? Car depuis quelques mois désormais, on parle beaucoup d’un projet qui pourrait bien révolutionner non seulement le rugby en France, mais dans le Monde entier. Il s’agit de la Rebel League ou encore appelée R360, qui a derrière elle des investisseurs extrêmement puissants prêts à injecter des grosses sommes pour une première édition qui pourrait se tenir en 2026. Et plusieurs stars mondiales auraient d’ores et déjà accepté d’y participer.