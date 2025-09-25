Antoine Dupont, la déclaration d’amour à la radio !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Logiquement considéré comme l'un des meilleurs joueurs du Monde et le meilleur français de l'histoire, Antoine Dupont ne cesse de bluffer les observateurs lorsqu'il joue. Preuve en est il y a quelques mois, lorsque Denis Charvet et Vincent Moscato lui faisaient une véritable déclaration en direct sur les ondes de RMC...

Même s'il est éloigné des terrains pour cause de blessure depuis mars dernier, Antoine Dupont reste à ce jour l'un des joueurs les plus marquants de son époque, et ce n'est probablement pas Denis Charvet et Vincent Moscato qui diront le contraire. Les deux anciens joueurs du XV de France ont plusieurs fois déclaré leur flamme à Dupont, et notamment en novembre 2024 dans le Super Moscato Show, sur RMC Sport.

« Il est déjà entraîneur, c’est incroyable » Ce jour-là, Denis Charvet avait notamment vanté le leadership d'Antoine Dupont : « Il est déjà entraîneur. C’est un gamin qui pue le rugby, c’est incroyable. Quand tu l’écoutes à la mi-temps (les discours dans les vestiaires), tu te dis que le mec est déjà entraîneur. Des grands joueurs à la mêlée, il y en a eu. Mais la différence entre lui et les autres, c’est qu’il te fait gagner. A ce point c’est impressionnant. Il transmet la confiance à ses partenaires, mais surtout il faut peur aux adversaires. Je n’ai jamais vu un mec comme ça de ma vie. Et le mec ne baisse jamais de niveau de performance. C’est un leader naturel, il a ça dans la peau. Il voit les actions avant les autres », lâchait-il sur RMC.