Antoine Dupont : L’expérience qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Alors qu’il était encore en convalescence et donc forfait pour la tournée d’automne, Antoine Dupont en a quand même profité pour s’entraîner avec le XV de France. Le demi de mêlée de 28 ans a donc pu assister au retour en sélection de Rodrigue Neti. Et ce dernier n’a pas caché son enthousiasme au moment d’évoquer son expérience chez les Bleus.

Antoine Dupont a pu faire son retour il y a quelques jours avec le Stade toulousain. Mais avant de reprendre la compétition, le demi de mêlée de 28 ans a essayé de se remettre en forme avec le XV de France. Pourtant forfait pour la tournée d’automne, l’international français a pu s’entraîner pendant trois semaines avec les Bleus. Le joueur vedette des Rouge-et-Noir a donc pu assister au retour en sélection de Rodrigue Neti.

«La tournée reste quand même positive» Le pilier gauche de 30 ans, qui évolue au Stade toulousain avec Antoine Dupont, s’est d’ailleurs livré sur le sujet. « Je ne vais retenir que le positif. Sur le plan personnel, c’est d’avoir pu jouer deux matchs avec les Bleus. C’était une très belle expérience même si cela a démarré par une défaite contre l’Afrique du Sud. Mais derrière, au final, la tournée reste quand même positive parce qu’on gagne deux matchs. Certes, ce n’est pas comme lors des tournées précédentes, mais c’est bien » a-t-il confié dans un entretien accordé à La Dépêche.