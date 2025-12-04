Rupture d’Antoine Dupont : Il dévoile ses sentiments en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés en mars dernier, Antoine Dupont a donc enfin surmonté cette grosse blessure et repris la compétition samedi dernier avec le Stade Toulousain. Interrogé en direct sur Canal + après ce match contre le Racing 92, Dupont a évoqué ses sentiments après être venu à bout de cette rupture qui l'a éloigné des terrains pendant huit mois.

Revoilà Antoine Dupont ! Samedi dernier, alors que le Stade Toulousain a dominé le Racing 92 en Top 14 (48-24), le demi de mêlée du XV de France est entré en jeu à la 50e minute et a donc retrouvé le goût de la compétition huit mois après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Et en direct au micro de Canal + après le match, Dupont s'est livré sur ce retour.

Dupont et son retour tant attendu « Je me suis senti bien. Le score commençait à être pris quand je suis rentré, donc c'était plus facile. Les mecs ont bien fait le job sur la fin de match. Mais c'était plus facile, car on avait une supériorité numérique. Mais on a quand même été sérieux et ils m'ont mis dans de bonnes conditions pour que je puisse retrouver des bonnes sensations tranquillement », a indiqué Antoine Dupont, avant de faire part de ses sentiments sur ce retour de blessure et la fin de cette épreuve avec cette rupture.