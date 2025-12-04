Antoine Dupont : La tromperie balancée en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le XV de France est fixé sur son sort pour la Coupe du Monde 2027 où il affrontera les Etats-Unis, les Samoa et le Japon dans le groupe E. L'occasion donc pour Antoine Dupont de croiser le fer avec son coéquipier toulousain Naoto Saito, et l'entraîneur du Japon Eddie Jones a d'ailleurs annoncé en conférence de presse qu'il espérait récupérer quelques tuyaux sur Dupont grâce à son joueur. Explications.

Le verdict est tombé mercredi pour le XV de France de Fabien Galthié : Les Bleus ont harité des Etats-Unis, les Samoa et le Japon dans le groupe E de la Coupe du Monde 2027 qui se déroulera en Australie. Eddie Jones, l'entraîneur de la sélection nippone, s'est confié en conférence de presse et missionne déjà le Toulousain Naoto Saito afin de lui rapporter un maximum de tuyaux pour contenir Antoine Dupont lors de leur confrontation.

« Ça nous permettra d’avoir de bonnes infos sur Dupont » « Bien sûr, ils ont Antoine Dupont, et personne ne sait exactement comment il reviendra après sa blessure aux ligaments croisés. Nous avons un joueur qui évolue avec lui à Toulouse, ce qui nous permettra d’avoir de bonnes informations à son sujet. Ils disposent aussi de trois-quarts extrêmement rapides, ce qui en fait une équipe très complète », a explique Eddie Jones devant les journalistes. Antoine Dupont pourrait donc être victime de tromperie de la part de son coéquipier japonais au Stade Toulousain...