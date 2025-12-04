Antoine Dupont : La tromperie balancée en public !

Le XV de France est fixé sur son sort pour la Coupe du Monde 2027 où il affrontera les Etats-Unis, les Samoa et le Japon dans le groupe E. L'occasion donc pour Antoine Dupont de croiser le fer avec son coéquipier toulousain Naoto Saito, et l'entraîneur du Japon Eddie Jones a d'ailleurs annoncé en conférence de presse qu'il espérait récupérer quelques tuyaux sur Dupont grâce à son joueur. Explications.
Le verdict est tombé mercredi pour le XV de France de Fabien Galthié : Les Bleus ont harité des Etats-Unis, les Samoa et le Japon dans le groupe E de la Coupe du Monde 2027 qui se déroulera en Australie. Eddie Jones, l'entraîneur de la sélection nippone, s'est confié en conférence de presse et missionne déjà le Toulousain Naoto Saito afin de lui rapporter un maximum de tuyaux pour contenir Antoine Dupont lors de leur confrontation.
« Ça nous permettra d’avoir de bonnes infos sur Dupont »
« Bien sûr, ils ont Antoine Dupont, et personne ne sait exactement comment il reviendra après sa blessure aux ligaments croisés. Nous avons un joueur qui évolue avec lui à Toulouse, ce qui nous permettra d’avoir de bonnes informations à son sujet. Ils disposent aussi de trois-quarts extrêmement rapides, ce qui en fait une équipe très complète », a explique Eddie Jones devant les journalistes. Antoine Dupont pourrait donc être victime de tromperie de la part de son coéquipier japonais au Stade Toulousain...
Les grandes ambitions de Jones
« Nous voulons être l’équipe que tout le monde a envie de regarder pendant la Coupe du monde. Pour cela, une place dans le top 4 serait fantastique. Nous ferons tout, au cours des deux prochaines années, pour mettre l’équipe dans les meilleures conditions afin d’atteindre cet objectif. Il faudra que nous nous surpassions, nous en sommes conscients, cela demandera un effort extraordinaire, mais il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas possible », poursuit Eddie Jones sur les ambitions du Japon en vue de cette Coupe du Monde 2027. Antoine Dupont et le XV de France sont prévenus...