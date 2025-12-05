L’OM a éjecté «un gros mytho» : Le clash en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie par l’OM à l’été 2024, Jonathan Clauss devait porter plainte contre X, comme ses coéquipiers Terem Moffi et Jérémie Boga, après les violences subies devant le centre d’entraînement de l’OGC Nice dimanche. Ce que l’international français a démenti et Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer ce dossier.

Après les plaintes de Terem Moffi et de Jérémie Boga, Jonathan Clauss devait également porter plainte contre X, dans le cadre des violences subies par certains joueurs de l’OGC Nice devant le centre d’entraînement dimanche. Ce que l’ancien latéral droit de l’OM a démenti publiquement sur les réseaux sociaux, en réponse aux informations de RMC Sport assurant qu’il serait le troisième joueur de l’effectif à porter plainte après ces incidents.

« Qu'il arrête de prendre les gens pour des cons » « Il faudrait peut-être se mettre dans la tête un jour que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, que c'est un gros mytho, et que c'est un type qui doit vite quitter l'OGC Nice », a réagi Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Et s'il peut quitter le football français, je pense que ça ne fera de la peine à personne, qu'il aille dans un pays où on ne comprendra pas ce qu'il raconte, et qu'il arrête de prendre les gens pour des cons, parce que je pense que c'est ce qu'il fait depuis très longtemps. »