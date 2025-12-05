PSG : Le coup de pression à 50M€ sur le mercato !

Alexis Brunet

Du haut de ses 18 ans, Ayyoub Bouaddi s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Le Lillois est donc forcément scruté par d’autres clubs plus huppés, dont fait partie le PSG. Le LOSC ne souhaiterait toutefois pas laisser partir cet hiver son joueur, mais serait ouvert à un départ l’été prochain moyennant 50M€.

Après Désiré Doué, Bradley Barcola ou bien Lucas Chevalier, le PSG pourrait bien mettre la main sur un nouveau crack de Ligue 1. En effet, selon ESPN, le club de la capitale serait très impressionné par Ayyoub Bouaddi et souhaiterait l’offrir à Luis Enrique pour renforcer son milieu de terrain. Le transfert du joueur du LOSC ne sera toutefois pas aisé.

50M€ pour Bouaddi ? Selon les informations de RMC Sport, Lille n’aurait pas pour plan de céder Ayyoub Bouaddi cet hiver. Le LOSC souhaiterait garder son joueur au moins jusqu'à la fin de la saison. Une vente serait possible l'été prochain, mais Olivier Létang devrait demander au moins 50M€ pour le milieu de terrain de 18 ans.