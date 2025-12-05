Mercato - PSG : Une offre de 45M€ va partir !

Alexis Brunet

Depuis quelque temps maintenant, le PSG souhaite miser sur des jeunes à fort potentiel évoluant en France. Le club de la capitale aurait d’ailleurs des vues sur Ayyoub Bouaddi qui pourrait être le prochain à faire le grand saut. Problème, Arsenal serait également sur le dossier et serait même prêt à envoyer une offre de 45M€ au LOSC pour son crack de 18 ans.

Par le passé, le PSG a souvent priorisé le recrutement de stars internationales au lieu de miser sur des jeunes à fort potentiel évoluant en Ligue 1. Depuis les arrivées de Luis Campos et de Luis Enrique, cela a toutefois changé et il est beaucoup plus simple pour les jeunes talents de s’imposer à Paris.

Le PSG piste Bouaddi Le PSG a décidé d’appliquer une nouvelle politique sur son recrutement en essayant de faire venir les meilleurs jeunes évoluant en Ligue 1 et si possible des joueurs français. Cela était le cas l’été dernier avec l’arrivée de Lucas Chevalier et justement le club de la capitale aurait un autre Lillois dans son viseur. Selon certaines sources, le champion de France serait très intéressé par Ayyoub Bouaddi qui, à 18 ans, s’est déjà imposé comme un véritable leader au sein du milieu de terrain du LOSC.