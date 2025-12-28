PSG : Un joueur quitte Paris et choque tout le monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'était une situation que personne n'avait prévu en début de saison. En effet, Ibrahim Mbaye a décidé d'opter pour la nationalité sénégalaise en novembre dernier, ce qui lui permet de disputer la CAN au Maroc. Et au sein des Lions de la Terranga, l'ailier du PSG fait déjà l'unanimité.

Il y a encore quelques semaines, Ibrahim Mbaye semblait avoir fait le choix d'une carrière internationale avec l'équipe de France. Et pourtant, en novembre, le jeune ailier du PSG prenait tout le monde de court en révélant qu'il choisissait de représenter le Sénégal. Un choix fort qui lui permet actuellement d'être au Maroc où il dispute la CAN avec les Lions de La Terranga. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Ibrahim Mbaye a déjà mis tout le monde d'accord.

Mbaye fait l'unanimité à la CAN Ibrahim Mbaye s'est notamment distingué samedi soir lors de son entrée en jeu contre la RDC. De quoi impressionner son capitaine Kalidou Koulibaly. « Son entrée, c’est ce qu’on attend de tous ceux entrent dans ces matches-là. On a 28 joueurs qui peuvent être titulaires à tout moment et Mbaye a montré de belles choses. Je suis content », assure l'ancien défenseur de Naples en zone mixte.