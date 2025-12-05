Cyril Hanouna – Zidane : Le clash inattendu !

En janvier dernier, Christophe Dugarry avait répondu aux propos de Cyril Hanouna, qui assurait que Zinedine Zidane ne prendrait pas le poste de sélectionneur de l’équipe de France juste après Didier Deschamps. Une « bêtise » pour l’ami du Ballon d’Or 1998, rappelant la difficulté de ce que ce dernier avait réalisé en tant qu’entraîneur au Real Madrid.
Avec deux finales de Coupe du monde, dont une remportée en 2018, une finale d’Euro en 2016, et en ajoutant le sacre en Ligue des Nations en 2021, Didier Deschamps aura marqué l’histoire de l’équipe de France. Son successeur aura fort à faire pour égaler son bilan et selon Cyril Hanouna, c’est justement ce qui pourrait faire renoncer Zinedine Zidane.
« Je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps »
« Beaucoup de gens parlent de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est quelqu’un d’extrêmement intelligent et je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps. Je ne dis pas que Thierry Henry est moins intelligent, il l’est aussi. Mais je pense que Thierry Henry sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Zidane arrivera après. Zidane ne viendra pas, je pense, après Didier Deschamps. Je pense qu’il y aura un temps de latence entre les deux. Il laissera Thierry Henry y aller. C’est compliqué de passer après Deschamps », déclarait Cyril Hanouna dans TPMP au mois de janvier dernier.
« C’est tellement bête de dire ça »
Quelques jours plus tard, Christophe Dugarry avait réagi à ses propos. « C’est tellement bête de dire ça. Quelle bêtise », a répondu le champion du monde 1998, grand ami de Zinedine Zidane. « Zidane, la carrière qu’il a fait, quand il a accepté d’être l’entraîneur du Real Madrid, il a accepté parce que c’était un confort ? Le problème avec Zizou, c’est qu’il rend les choses tellement faciles et un côté un peu irréaliste, surnaturel. Imaginer que ce garçon est capable de parler à un vestiaire, de motiver un vestiaire, une équipe, un club aussi fort, puissant que le Real Madrid et y arriver, on pense que c’est facile. Mais vous croyez quoi, qu’il est passé par quoi Zizou ? Vous pensez que tout est facile pour lui et là il faudrait mettre quelqu’un après Deschamps parce qu’il a peur, peur de ne pas faire aussi bien que Deschamps ? »