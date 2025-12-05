Cyril Hanouna – Zidane : Le clash inattendu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En janvier dernier, Christophe Dugarry avait répondu aux propos de Cyril Hanouna, qui assurait que Zinedine Zidane ne prendrait pas le poste de sélectionneur de l’équipe de France juste après Didier Deschamps. Une « bêtise » pour l’ami du Ballon d’Or 1998, rappelant la difficulté de ce que ce dernier avait réalisé en tant qu’entraîneur au Real Madrid.

Avec deux finales de Coupe du monde, dont une remportée en 2018, une finale d’Euro en 2016, et en ajoutant le sacre en Ligue des Nations en 2021, Didier Deschamps aura marqué l’histoire de l’équipe de France. Son successeur aura fort à faire pour égaler son bilan et selon Cyril Hanouna, c’est justement ce qui pourrait faire renoncer Zinedine Zidane.

« Je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps » « Beaucoup de gens parlent de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est quelqu’un d’extrêmement intelligent et je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps. Je ne dis pas que Thierry Henry est moins intelligent, il l’est aussi. Mais je pense que Thierry Henry sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Zidane arrivera après. Zidane ne viendra pas, je pense, après Didier Deschamps. Je pense qu’il y aura un temps de latence entre les deux. Il laissera Thierry Henry y aller. C’est compliqué de passer après Deschamps », déclarait Cyril Hanouna dans TPMP au mois de janvier dernier.