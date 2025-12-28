«Un très bon joueur» signe au PSG : Un Marseillais confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'une des plus grande promesse du centre de formation du PSG. Ibrahim Mbaye a réalisé une première partie de saison encourageante au point d'être convoqué à la CAN où il brille avec le Sénégal. Formé à l'OM, son compatriote Iliman Ndiaye s'enflamme d'ailleurs pour le jeune ailier parisien.

Alors qu'il a récemment décidé de choisir le Sénégal pour sa carrière internationale, Ibrahim Mbaye est actuellement présent au Maroc pour y disputer la CAN. Et le jeune ailier du PSG, qui a prolongé son contrat en début d'année, impressionne tout le monde. Son entrée en jeu contre le Congo a fait basculer le match et permis aux Lions de la Terranga d'éviter une défaite (1-1).

Ibrahim Mbaye enflamme le Sénégal Une prestation qui a enthousiasmé son compatriote Iliman Ndiaye. « C’est un très bon joueur, on le savait tous. J’espère qu’il va répéter les entrées comme ça », s'enflamme le joueur formé à l'OM en zone mixte. Mais l'ailier d'Everton n'est pas le seul sénégalais à avoir apprécié la prestation d'Ibrahim Mbaye.