«Un très bon joueur» signe au PSG : Un Marseillais confirme !

C'est l'une des plus grande promesse du centre de formation du PSG. Ibrahim Mbaye a réalisé une première partie de saison encourageante au point d'être convoqué à la CAN où il brille avec le Sénégal. Formé à l'OM, son compatriote Iliman Ndiaye s'enflamme d'ailleurs pour le jeune ailier parisien.
Alors qu'il a récemment décidé de choisir le Sénégal pour sa carrière internationale, Ibrahim Mbaye est actuellement présent au Maroc pour y disputer la CAN. Et le jeune ailier du PSG, qui a prolongé son contrat en début d'année, impressionne tout le monde. Son entrée en jeu contre le Congo a fait basculer le match et permis aux Lions de la Terranga d'éviter une défaite (1-1).
Ibrahim Mbaye enflamme le Sénégal
Une prestation qui a enthousiasmé son compatriote Iliman Ndiaye. « C’est un très bon joueur, on le savait tous. J’espère qu’il va répéter les entrées comme ça », s'enflamme le joueur formé à l'OM en zone mixte. Mais l'ailier d'Everton n'est pas le seul sénégalais à avoir apprécié la prestation d'Ibrahim Mbaye.
«C’est un très bon joueur, on le savait tous»
En effet, Moussa Niakhaté a également salué l'entrée en jeu d'Ibrahim Mbaye : « Il a fait une superbe entrée, très dynamique. Il a amené un souffle nouveau à cette équipe. C’est ce qu’on demande à tout le monde. D’aider l’équipe. Je suis fier de lui. On est tous là pour le protéger. » L'ailier de 17 ans du PSG fait donc l'unanimité et pourrait donc avoir un rôle encore plus important pour la suite de la CAN.