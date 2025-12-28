PSG : Le flop à 45M€ !

Lors de l'été 2023, le PSG a trouvé un accord à hauteur de 45M€ avec le Bayern, et ce, pour boucler le transfert de Lucas Hernandez. Peu épargné par les pépins physiques, l'international français est à la peine depuis de longs mois. D'ailleurs, son prix a été divisé par deux depuis son arrivée à Paris.
Après quatre saisons de bons et loyaux services au Bayern, Lucas Hernandez a signé au PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi (52 ans) a déboursé environ 45M€ pour s'attacher les services du défenseur de 29 ans.
Le PSG a lâché 45M€ pour Hernandez
Ayant enchainé les pépins physiques, Lucas Hernandez n'a jamais pu s'imposer comme un titulaire à part entière au PSG. Ce qui a eu de mauvaises répercussions sur sa valeur marchande.
PSG : Le prix d'Hernandez est de 20M€
D'après Transfermarkt, le prix de Lucas Hernandez a dégringolé depuis son transfert au PSG. En effet, la valeur marchande de l'international français vient de passer de 25 à 20M€. Si la direction du PSG prévoit de vendre Lucas Hernandez dans un avenir proche, elle sait déjà qu'elle ne récupérera jamais sa mise. A moins que le numéro 21 de Luis Enrique (55 ans) ne retrouve le niveau qui était le sien avant ses blessures au genou.