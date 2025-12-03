Antoine Dupont - Toulouse : La trahison surprise !

Axel Cornic

Le grand retour d’Antoine Dupont enchante tout le monde au Stade Toulousain, mais il annonce surtout des grandes choses pour le XV de France. Sauf grande surprise, le demi de mêlée retrouvera en effet sa sélection pour le Tournoi des 6 Nations, lançant le sprint final qui le sépare de la Coupe du monde 2027, en Australie.

L’aventure a officiellement débuté. Ce mercredi 3 décembre a eu lieu le tirage au sort tant attendu pour connaitre les poules de la Coupe du monde 2027. En dépit des résultats décevant des derniers mois, le XV de France a réussi à rester tête de série.

La France face au Japon d’Eddie Jones C’est donc un tirage assez avantageux dont ont hérité les Bleus, avec les Etats-Unis, les Samoa et le Japon. Mais ce dernier adversaire s’annonce tout de même coriace, avec Eddie Jones qui connait très bien la France. « C’est l’une des meilleures équipes au monde. Elle possède un pack très puissant » a confié le sélectionneur, après le tirage. « Une fois dans les 22 mètres, elle joue beaucoup autour du numéro 9 et cherche à avancer frontalement. Il faut être capable de défendre ses gros porteurs avec deux joueurs au soutien autour des rucks ».