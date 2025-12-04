Antoine Dupont, c'est terminé au XV de France ?

Axel Cornic

L’année 2025 a été, à en croire Fabien Galthié ainsi que la plupart des médias, comme l’une des plus compliquées du XV de France. Les Bleus ont beau avoir remporté le 6 Nations, mais les nombreuses absences des cadres comme Antoine Dupont ont rebattu les cartes et semé le doute, à moins de deux ans de la Coupe du monde 2027.

L’absence d’Antoine Dupont a fait beaucoup de mal au XV de France. Non seulement Fabien Galthié n’a pas su trouver de véritable remplaçant au poste de numéro 9, avec Maxime Lucu qui a également dû passer par la case opération, mais semble également avoir galéré à trouver un nouveau capitaine. Gaël Fickou, Grégory Alldritt ou encore les différents candidats de la tournée estivale n’ont en effet par apporté satisfaction.

Atonio de retour après Dupont ! Mais c’est terminé, puisque Dupont a repris la compétition tut récemment avec son club du Stade Toulousain et sauf coup de tonnerre, il devrait retrouver le XV de France pour le 6 Nations 2026. Et il pourrait bien ne pas être seul ! D’après les informations de Midi Olympique, Uini Atonio devrait faire son retour à La Rochelle et pourrait bien postuler pour la sélection. Une vraie bonne nouvelle, tant les Bleus ont souffert sans leur habituel pilier droit.