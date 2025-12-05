Kylian Mbappé menacé, l'annonce que personne n'a vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, Kylian Mbappé fait des ravages en tant que buteur du Real Madrid. N'appréciant initialement pas évoluer à la point de l'attaque, le Français semble finalement y avoir pris goût. La Casa Blanca en profite donc aujourd'hui, mais voilà qu'à l'avenir, Mbappé pourrait bien être menacé au poste de numéro 9 merengue. Explications.

Plus à l'aise en tant qu'ailier gauche, Kylian Mbappé a finalement su se faire à son nouveau poste, celui d'attaquant de pointe. Numéro 9 du Real Madrid, le Français n'en finit plus d'empiler les buts depuis le début de la saison. L'adaptation est parfaite pour Mbappé, devenu aujourd'hui un véritable attaquant de pointe. Mais voilà que cela pourrait ne pas empêcher la Casa Blanca de lui recruter un concurrent.

Osimhen au Real Madrid ? Et pour Kylian Mbappé, la menace pourrait prochainement se nommer... Victor Osimhen. Alors que le Nigérian évolue aujourd'hui à Galatasaray, son avenir pourrait s'écrire au Real Madrid. C'est ce qu'a révélé l'ancien entraîneur du Nigéria, Sunday Oliseh, pour Podcast Insight : « On parle beaucoup d'un possible transfert d'Osimhen au Real Madrid. Je ne révélerai pas ma source, mais on m'a dit qu'il allait partir. On verra bien, mais quand j'ai appris la nouvelle d'une personnalité importante du Nigeria, j'étais ravi pour le jeune homme ».